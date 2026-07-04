Acun Ilıcalı 8 milyar lirayı masanın üzerine koydu

İngiltere'de sahibi olduğu Hull City'i Championship'ten Premier Lig'e çıkaran Acun Ilıcalı, yeni sezonla ilgili hedeflerini açıkladı.

Ilıcalı, Transfermarkt'ın sorularını yanıtlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeni sezondaki hedefleriyle ilgili "Çok net. İlk hedefimiz Premier Lig'de kalmak" diyen Ilıcalı, "Bir gün Premier League şampiyonluğu olacak mı?" sorusuna ise "Şu aşamada bu tabii ki çok büyük bir hayal. Ancak futbolda imkansız diye bir şey var mı? Kesinlikle yok. Önümüzde hepimizin bildiği bir Leicester City örneği var; dünyada futbolda her an her şey olabilir. Yine de gerçekçi olmak gerekirse bizim ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak, bir sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılabilmek olur" cevabını verdi.

BÜTÇESİNİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, yeni sezondaki bütçeleri ve transfer planlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Oyuncu maaşları ve bonservis bedelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon euro (8 milyar lira) civarında bir bütçemiz olacak.

Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz. Oyuncuları göndermekten ziyade, Premier League'de yeterince süre alamayacağını düşünen isimler kendi istekleriyle ayrılmayı tercih edebiliyor. "Championship'e gideyim, orada her maç 80-90 dakika düzenli oynayıp kendimi kanıtlayayım" diyen oyuncularımız olacaktır. Kulüp olarak bu oyuncularımızın önünü açacağız elbette."