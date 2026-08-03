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Halk TV Spor Acun Ilıcalı 300 milyon euroyu alınca kararını değiştirdi

Acun Ilıcalı 300 milyon euroyu alınca kararını değiştirdi

Premier Lig'e çıkan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı taktik değiştirdi. Premier Lig'e yükselerek 300 milyon euronun sahibi olan Ilıcalı transferde genç isimlere rotasını çevirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı 300 milyon euroyu alınca kararını değiştirdi

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız isimlerle görüşen Hull City'de rota genç oyunculara döndü. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın maliyetli isimler yerine genç ve yetenek vadeden oyuncularla yöneldiği ifade edildi. İngiliz ekibi, farklı ülkelerden iki genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

COLORADO'DAN GENÇ STOPER

Hull Live'ın haberine göre Hull City, Colorado'dan 18 yaşındaki Avustralyalı stoper Lucas Herrington'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı 300 milyon euroyu alınca kararını değiştirdi - Resim : 1

Anlaşmanın tamamlanma aşamasında olduğu belirtilen transferin, medyada yaygın biçimde yer alan 20-23 milyon sterlinlik rakamın çok altında gerçekleşeceği aktarıldı.

TROMSÖ'NÜN EN PAHALI SATIŞI

Norveç'ten NRK'nin haberine göre Hull City bir transfer daha bitiriyor. Ada ekibinin Tromsö'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl için kulüple anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı 300 milyon euroyu alınca kararını değiştirdi - Resim : 2

Transferin 9.5 milyon Euro'ya tamamlanacağı, bonuslarla bu rakamın 11.8 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. Dahl, bu rakamlarla Tromsö tarihinin en pahalı satışı olacak. NRK'ye göre transferin önünde yalnızca sağlık kontrolleri kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hull City Acun Ilıcalı Premier Lig
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