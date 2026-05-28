Aboubakar şampiyon takıma imza atacak

2. Lig'de şampiyon olup 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgilendiği öne sürüldü.

2. Lig'de şampiyon olan ve adını 1. Lig'e yazdıran Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Africafoot'ta yer alan habere göre; Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'den ayrılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Bursaspor'un transfer listesinde bulunuyor.

Haberin devamında, tecrübeli futbolcunun kariyerine yeni bir takımda devam etmeye hazırlandığı kaydedildi.

9 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Kariyerinde Porto ve Beşiktaş formalarını da terleten Aboubakar, Netfçi Bakü'de geçirdiği sezonda 9 gol atarken 1 de asist yaptı.
Ayrıca haberde Aboubakar'ın tecrübesi ve gol yollarındaki üretkenliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu takımlardan biri olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonda 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası kazandı.

