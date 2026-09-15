Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

"TRABZONSPOR KAZANIR"

Kritik mücadeleye dair Derin Futbol'da konuşan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz, Trabzonspor'un sahadan galip ayrılacağını öne sürdü. Açıklamasında "Trabzonspor kazanır, Trabzonspor kazanmak zorunda" dedi.

THOMAS REIS İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray maçı öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran bordo-mavililer tanıdık bir isme gitti. Yönetim daha önce Samsunspor'u da çalıştıran Thomas Reis ile prensipte anlaşmaya vardı.

ARADA 6 PUAN FARK VAR

Geride kalan 5 haftada 13 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada bulunuyor.