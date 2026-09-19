Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz, bordo-mavililerin evinde kazanacağını öne sürdü.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta mücadele saat 20.00'de başlayacak.
VAR'A İSPANYOL HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oturacak.
"TRABZONSPOR KAZANIR"
Derbi öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz, bordo-mavililerin evinde kazanacağını ifade etti.
OSIMHEN VE LEMINA YOK
Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina maç kadrosuna alınmadı.
REIS İLK SINAVINA ÇIKACAK
Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek. Hafta içerisinde takımın başına geçen Alman teknik adam daha önce Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırmıştı.