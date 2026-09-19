Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz, bordo-mavililerin evinde kazanacağını öne sürdü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta mücadele saat 20.00'de başlayacak.

VAR'A İSPANYOL HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oturacak.

Abdülkerim Durmaz Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı - Resim : 1

"TRABZONSPOR KAZANIR"

Derbi öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz, bordo-mavililerin evinde kazanacağını ifade etti.

OSIMHEN VE LEMINA YOK

Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina maç kadrosuna alınmadı.

REIS İLK SINAVINA ÇIKACAK

Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek. Hafta içerisinde takımın başına geçen Alman teknik adam daha önce Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Trabzonspor Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro