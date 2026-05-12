Abdülkerim Durmaz Kasımpaşa Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'in son haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu. Durmaz, Kasımpaşa'nın yenilmeyeceğini belirtti.
Süper Lig’in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
17 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı ve 77 puan topladı.
Kasımpaşa ise 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.
‘’KASIMPAŞA YENİLMEZ’’
Durmaz, ‘’Kasımpaşa-Galatasaray maçında Kasımpaşa yenilmez. Her türlü puan alır. İhtiyacı var çünkü’’ diyerek mücadelenin berabere biteceğini ya da Kasımpaşa’nın sahadan galip ayrılacağını dile getirdi.