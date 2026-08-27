Abdülkerim Durmaz: İnanılır gibi değil

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray taraftarlarının hakem tartışmalarına yaklaşımını sert bir dille eleştirerek dikkat çekici tespitlerde bulundu. Durmaz'ın değerlendirmeleri, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"ZATEN ŞAMPİYON YAPMAYACAKLARDI"

Durmaz, Galatasaray camiasının olası bir puan kaybı durumunda hızla "Bu sene bizi şampiyon yapmayacaklardı" gibi söylemlere yöneleceğini öne sürdü.

Bu tür bir yaklaşımın artık rahatsız edici bir boyuta ulaştığını belirten Durmaz şöyle konuştu:

"Galatasaray camiası yarın puan kaybettiğinde, 'Bu sene zaten bizi şampiyon yapmayacaklardı' falan demeye de başlayacak artık.

Bu durum can sıkıcı bir hâl aldı. Oyuncuların tavırları, hakemlere saldırmaları, tehdit etmeleri falan filan. İşin tuhafı, kendilerine karşı korkunç bir oyun var diyen camia 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor.

İnanılır gibi değil ama buna inanmış milyonlarca insan var. İnandırmışlar yani kendilerini buna.

Bütün Türkiye'nin karşılarında olduğunu ama buna rağmen şampiyon olduklarını, rakiplerinin ise devamlı kollandığını ama beceriksizliklerinden dolayı olamadığını söyleyip buna yürekten inanıyorlar. Asıl sorun bu."

Durmaz'ın bu sert değerlendirmesi, hem Galatasaray taraftarları hem de diğer takım camiaları arasında geniş bir tartışma başlattı.