Abdülkerim Durmaz Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin kararıyla mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

"GALATASARAY KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın galip geleceğini öne sürdü.

GÖZTEPE DAHA GALİBİYET ALAMADI

Ligin ilk iki haftasında Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray, Erzurumspor'u ise 4-0 mağlup etti. Lige 3-3'lük Samsunspor beraberliğiyle başlayan Göztepe ise son olarak evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.

BATRAKOV GÖREV BEKLİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.