Abdülkerim Bardakçı'dan Fenerbahçe sorusuna olay yanıt

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı açıklamalarda bulundu.

Sabah’a konuşan Bardakçı, “Bundan 4 sene önceye gidelim Abdülkerim… Fenerbahçe yerine Galatasaray'a geldin. O süreçte yaşananlar hakkında neler söylersin?” sorusuna yanıt verdi.

"İYİ Kİ GALATASARAY OLMUŞ"

Sarı-kırmızılılarda çok mutlu olduğunu vurgulayan Bardakçı, "Her zaman söylüyorum; iyi ki Galatasaray olmuş. Benim kaderimde Galatasaray varmış… Dört sene üst üste şampiyonlukla tarih yazmayı başardık” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ İSTEDİĞİ MAAŞI YÜKSEK BULMUŞTU

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray’a transferi öncesi Fenerbahçe’yle görüşmüştü. Dönemin başkanı Ali Koç’un talep edilen maaşı yüksek bulması nedeniyle transfer iptal olmuştu.

GALATASARAY'DA KUPA KALDIRDI

Galatasaray'da 4. sezonunu geride bırakan Abdülkerim Bardakçı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.