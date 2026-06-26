ABD'den Milli takıma dikkat çeken mesaj

A Milli Takımımız hayal kırıklığı yarattığı Dünya Kupası macerasını3 puanla noktaladı.

Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan maçın ardından ABD'nin yıldız orta sahası Weston McKennie rakibe övgüde bulundu.

"TÜRKİYE FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİ"

McKennie, yenilginin nedenini net bir şekilde şu sözlerle1 açıkladı:

Türkiye bugün yakaladığı fırsatları gole çevirdi, biz ise buna engel olabilirdik.

Grubun ilk iki maçındaki performanslarının tesadüf olmadığını kanıtlama motivasyonuyla bir sonraki maça bakacaklarını belirten McKennie, "Bu akşam bunu başaramadık ama bence bu durum, bizi daha da motive edecek" dedi.

ABD GÖZÜNÜ SON 32'YE DİKTİ

McKennie, takım içindeki olumlu havanın devam edeceğini vurgulayarak son 32 turundaki rakiplerini beklediklerini söyledi. Yenilgiye rağmen ABD'nin turnuvadaki yolculuğu sürüyor.