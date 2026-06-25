ABD teknik direktörü Pochettino Türkiye'yi öve öve bitiremedi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek. 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.

"DAHA FAZLASINI HAK EDİYORLARDI"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan ABD teknik direktörü Pochettino, "Bu bir dünya kupası maçı, kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır, evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz, rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı, çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MÜTHİŞ BİR MİLLİ TAKIMI VAR"

Türkiye için övgü dolu sözler sarf eden deneyimli teknik adam, "Türkiye için son iki maç iyi olmadığı için bir hayal kırıklığı var ama bu beklenen bir sonuç değildi. Performans çok kötü değildi, sonuca sebep olacak kötü bir performans yoktu. Çeşitli sebeplerle Türkiye maç kazanamamış olabilir ama sonuçta çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapan bir takım vardı. Türkiye'nin müthiş bir milli takımı var ve Türkiye'deki ligin çok rekabetçi olduğunu biliyoruz ama sadece üçüncü kez dünya kupasına katıldılar. Bana göre yarın ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir maç olacaktır" diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Bosna Hersek ile eşleşme ihtimalleri için Pochettino, "Tabii ki hazırlanıyoruz, mevcut şartlar altında bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Farklı bir organizasyon yapmamız gerekebilir. Önce yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Gruplardan çıktık ama yarınki maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve 3 galibiyetle gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR"

Sakatlığı bulunan Pulisic için ise Pochettino, "Sarı kartı olanlar için risk büyük, normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulusic'in durumuna bakacağız. Pulisic fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlar, sonra mı oyuna girer buna karar vereceğiz" sözlerini sarf etti.