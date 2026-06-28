ABD maçı sonrası Kaan Ayhan cephesinden olay hareket: Direkt Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı

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A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golü 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Bir sosyal medya sayfası, Kaan Ayhan'ı paylaşarak "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar" dedi.

KAAN AYHAN'IN EŞİ DE BEĞENDİ

Yapılan paylaşım sosyal medyada yayılırken Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın da gönderiyi beğenmesi dikkat çekti. Kaan Ayhan ve eşinin, Hakan Çalhanoğlu'na göndermede bulunduğu öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'YLE ANLAŞMIŞTI

Dünya Kupası öncesi kamp yapan millilerde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'yle anlaşmaya varmıştı. Safi, 2 futbolcuyla da el sıkıştığını belirterek seçilmesi halinde transferi tamamlayacağının sözünü vermişti.