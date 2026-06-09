ABD Dünya Kupası'nda görevli hakemi ülkeye almadı: Miami'den İstanbul'a geri gönderdi

ABD, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda görev verdiği bir hakemi ülkeye almadı. Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'ndan İstanbul'a geri gönderildi.



Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

FIFA AÇIKLAMA YAPTI

FIFA yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceğini belirterek "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya ev sahibi olan ülkelerin, vize verilmesi konusunda tek yetkili merci olduğunu aktaran FIFA, "Önceki FIFA organizasyonlarına paralel olarak, ev sahibi hükümet nihayetinde kimin vize alacağına ve kimin ülkeye kabul edileceğine karar verir" dedi.

Somalili hakem, Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecek.