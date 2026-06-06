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Halk TV Spor A Milli Takım'ın Venezuela maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım'ın Venezuela maçı ilk 11'i belli oldu

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Türkiye, Venezuela ile karşılaşacak. A Milli Takımımız'ın Venezuela ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
A Milli Takım'ın Venezuela maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası grup maçları öncesi ikinci ve son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak.

6 Haziran Cumartesi'yi 7 Haziran Pazar'a bağlayan gece TSİ 01.00'de başlayacak olan mücadelede Ay yıldızlıların ilk 11'i belli oldu:

  • Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Arda, Barış Alper, Deniz
Hakan Safi'den seçime saatler kala Ali Koç hamlesiHakan Safi'den seçime saatler kala Ali Koç hamlesi

MAÇ HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye mücadelesi, ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

651. SINAV

Miami'de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 651'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Türkiye Milli Takım Dünya Kupası
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