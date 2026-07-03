A Milli Takım'ın maçlarını yayınlayan kanal değişti: İlk maç Fransa ile

A Milli Takım, Dünya Kupası'na erken veda etti. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden milliler, gruptan çıkamadan elendi.

A Milli Takım'da şimdi gözler Uluslar A Ligi'ne çevrildi.

Ay yıldızlı ekip Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül ve ekim döneminde karşı karşıya gelecek.

Milli takım ilk maçını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

BELÇİKA VE İTALYA DEPLASMANDA

Milliler, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

Milli takımın maçlarını yayınlayan kanal da değişti.

Sabah'taki habere göre; saat 21.45'te başlayacak 4 karşılaşma da ATV ekranlarından yayınlanacak.