A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala A Milli Futbol Takımımız'ın şarkısı çıktı. Sanatçı Sinan Akçıl'ın hazırladığı milli takım marşı yayımlandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması sonrası birçok sanatçı özel çalışmalar yapmaya başladı.
DÜNYA KUPASI ŞARKISI ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteği ile A Milli Takım için özel olarak hazırlanan ''Türkler Geliyor'' taraftar marşı yayımlandı.
Şarkıcı Sinan Akçıl'ın hazırladığı ''Türkler Geliyor'' marşı kısa süre içinde binlerce kez dinlendi.
Marşın sözlerinin bir kısmı şöyle:
''Doğusundan batısına
Selam çakıp Atasına
Bu Dünya Kupası'na
Türkler geliyor''
TFF'NİN AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
''Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Millî Takımımız için özel olarak hazırlanan "Türkler Geliyor" taraftar marşı, tüm dijital platformlarda yayına girmiştir.
Tarihî bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Millî Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır.
Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor"; güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle millî birlik duygusunu pekiştirirken, Ay-Yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, A Millî Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor; tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz''
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Türkiye'nin fikstürü şu şekilde:
14 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya
20 Haziran 06.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay
26 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD