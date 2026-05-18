A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

İşte Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI YOLU

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya ile, ikinci maçını Paraguay ile, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını ise ev sahibi ABD ile oynayacak.

Ayrıca ay-yıldızlılar, İstanbul'da 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçları yapacak.