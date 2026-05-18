A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya ile, ikinci maçını Paraguay ile, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını ise ev sahibi ABD ile oynayacak.
İşte Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu:
- Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
- Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
- Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler
- Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı
MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI YOLU
Ayrıca ay-yıldızlılar, İstanbul'da 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçları yapacak.
