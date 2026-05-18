Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası için 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

İşte Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu:

  • Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
  • Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler
  • Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı - Resim : 1

MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI YOLU

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya ile, ikinci maçını Paraguay ile, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını ise ev sahibi ABD ile oynayacak.
Ayrıca ay-yıldızlılar, İstanbul'da 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro