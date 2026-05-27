A Milli Takımı Dünya Kupası'nda bekleyen tehlike: Mecburi istikamet Arizona

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bekleyen tehlike ortaya çıktı.

Millilerin ABD'de kamp yapacağı Arizona çölü ve sıcağı ile ünlü. Ayrıca her maç için binlerce kilometre yol yapılacak.

Millileri bekleyen tehlikeyi ve nedenlerini gazeteci Koray Durkal tek tek anlattı. Durkal'ın Hürriyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

KAMP YERİNİ FIFA BELİRLEDİ

FIFA, turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA, milli takımların, belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bunun için bazı şartlar var... FIFA, “Farklı bir yerde kalmak isterseniz ihtiyaçlarınızı ve masraflarınızı karşılayamayız, olumsuz bir şey olduğu takdirde de sorumluluk kabul etmeyiz” diyor.

9 BİN KİLOMETRE GİDECEKLER

Takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol gidecek ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları yapacak. Ay yıldızlı ekibimiz, D Grubu’ndaki maçlarını 14 Haziran’da Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya ile, 20 Haziran’da San Fransisco’da Paraguay ile, 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD ile oynayacak.

Arizona Athletics Grounds, ilk kez Dünya Kupası antrenman kampı olarak kullanılacak.

SICAKLIK 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds’da kamp yapacak olan A Milli Takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran’dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple ay yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak. İdmanlar yine halka kapalı olarak gerçekleştirilecek.