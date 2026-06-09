A Milli takıma 53 dakika yetti
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, deplasmanda Malta'yı 3-0 yenerek 2. Grup'taki maçlarını 13 puanla tamamladı.
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2’nci Grup'taki 6'ncı ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti.
Daha önce play-off’u garantileyen ay-yıldızlı ekip, grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamladı.
MALTA - TÜRKİYE: 0-3
- STAT: Centenary
- HAKEMLER: Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic, Maja Petravic
- MALTA: Cachia, Gatt (Dk. 71 Xuerreb), Falzon (Dk. 78 Catania), Lipman, Zammit, Borg (Dk. 71 Sciberras), Flannery (Dk. 84 Mifsud), Cuschieri, Farrugia, Flask (Dk. 71 Celeste), Willis
- TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Fatma Şakar (Dk. 79 Ece Tekmen), Kezban Tağ, Eda Karataş, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya (Dk. 46 Halle Houssein), Melike Pekel (Dk. 58 Melike Öztürk), Ebru Topçu, Selen Gül Altunkulak, Miray Cin (Dk. 58 Vildan Kardeşler), Ece Türkoğlu (Dk. 46 Kader Hançar)
- GOLLER: Dk. 7 Gatt (K.K), Dk. 38 Ece Türkoğlu, Dk. 53 Selen Gül Altunkulak (Türkiye)
- SARI KARTLAR: Kezban Tağ (Türkiye), Falzon, Zammit (Malta)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi