A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada Venezuela'yı 2-1 mağlup etti

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'nin Miami kentinde sürdüren A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1'lik skorla geçti.

Inter Miami CF Stadyumu'nda TSİ 01.00'de başlayan karşılaşmayı Meksika Futbol Federasyonu'ndan Daniel Quintero yönetirken, yardımcılıklarını Jorge Sanchez ve Jessica Morales yaptı.

Ay-yıldızlı ekip sahaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.

İLK YARI

Maç düşük tempoda başlarken, oyun sık sık faullerle durdu. İlk bölümün 13'üncü dakikasında Venezuela, Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Su molasının ardından Türkiye, yan toplarla etkili olmaya başladı. 37'nci dakikada Zeki Çelik'in şutunu kaleci Contreras çıkardı. 44'üncü dakikada Arda Güler'in kullandığı ve direkten dönen kornerin devamında, altıpas üzerindeki karambolde topu ağlara gönderen Barış Alper Yılmaz ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

İKİNCİ YARI

İkinci devreye ön alan presiyle başlayan Türkiye, 54'üncü dakikada öne geçti. Arda Güler'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

78'inci dakikada Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda kaleci Contreras tehlikeyi önledi. 86'ncı dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Kalan sürede skor değişmedi ve milliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Montella'dan İlk 11'de 7 Değişiklik A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir önceki Kuzey Makedonya hazırlık maçının ilk 11'inde 7 isimi değiştirdi. Montella; Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'a sahada yer verdi.

A Milli formayı 61'inci kez terleten sağ bek Zeki Çelik, Venezuela karşılaşmasına ilk kez takım kaptanı unvanıyla ve kaptanlık pazubendiyle çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHALARA DÖNDÜ

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası bir süre takımdan ayrı kalan ve tedavisi tamamlanan Kerem Aktürkoğlu, maçın 62'nci dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olarak yeniden formasına kavuştu. (AA, DHA)