A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Danimarka'yı yendi

Ay - Yıldızlı Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçında galip geldi.

ANKARA'DA TARİHİ SKOR

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar ile başlarken Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin ise oyuna kenardan girdi.

4 - 0 KAZANDIK

Milliler, Danimarka'yı 25-23, 25-16, 25-18, 25-20 set sonuçlarıyla 4-0 mağlup etti.

A Milli Takım, 4 Eylül Cuma günü Danimarka ile bir hazırlık maçı daha yapacak.