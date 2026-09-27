Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor A Milli Takım Bursa'da: Otele giriş yaptı

A Milli Takım Bursa'da: Otele giriş yaptı

A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile oynayacağı maç için Bursa'ya geldi ve otele giriş yaptı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
A Milli Takım Bursa'da: Otele giriş yaptı

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi Bursa’da konaklayacağı otele giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşması öncesinde Bursa’ya geldi. Milli takım oyuncularının otele giriş yaptığı sırada yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Milli takım, bir süre dinlendikten sonra 17.00’de antrenman gerçekleştirecek. 19.45’de teknik direktör Vincenzo Montella’nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Milliler, hazırlıklarının ardından yarın saat 21.45’de Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda İtalya ile karşılaşacak.

İtalya maçı öncesi A Milli Takım'a müjdeli haberİtalya maçı öncesi A Milli Takım'a müjdeli haber

İLK MAÇI KAYBETTİK

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı.

Gruptaki diğer maçta ise Belçika, İtalya'yı Godts ve Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro