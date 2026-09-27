A Milli Takım Bursa'da: Otele giriş yaptı
A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile oynayacağı maç için Bursa'ya geldi ve otele giriş yaptı.
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi Bursa’da konaklayacağı otele giriş yaptı.
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşması öncesinde Bursa’ya geldi. Milli takım oyuncularının otele giriş yaptığı sırada yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Milli takım, bir süre dinlendikten sonra 17.00’de antrenman gerçekleştirecek. 19.45’de teknik direktör Vincenzo Montella’nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Milliler, hazırlıklarının ardından yarın saat 21.45’de Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda İtalya ile karşılaşacak.
İLK MAÇI KAYBETTİK
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
Mücadelenin tek golünü Kylian Mbappe attı.
Gruptaki diğer maçta ise Belçika, İtalya'yı Godts ve Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı.