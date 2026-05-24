A Milli Takım antrenmanını ağlarayak terk etmişti: Durumu belli oldu
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, sakatlanan Kerel Aktürkoğlu gözyaşlarını tutamamıştı. Kerem'in durumu belli oldu.
Millilerin dünkü antrenmanında talihsiz bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlardı.
Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığındaki son durum belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
İkili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti.
Kerem'in dizi bandajlanırken, gözyaşlarını tutamadı. Yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON DURUMU
Gazeteci Tahir Kum, sosyal medya paylaşımında şu bilgileri verdi:
"İlk bulgular... Kopma yok esneme var gibi. Tahmini 10 gün olmayacak. Durum bugün yapılacak kontrolden sonra kesinlik kazanacak."
