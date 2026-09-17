Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor A Milli takım 17'inci sıraya düştü

A Milli takım 17'inci sıraya düştü

Ülke sıralaması açıklandı. A Milli takıma kötü haber geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
A Milli takım 17'inci sıraya düştü
Son Güncelleme:

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ardından açıklanan dünya sıralamasında 17'nci sıraya geriledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından kadınlar dünya sıralamasını güncelledi.

BİR BASAMAK GERİLEDİ

Turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, sıralamada bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'inci sıraya düşerek Çekya'nın arkasında kaldı.

18'inci sırada ise Mali bizi takip ediyor.

Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildiAynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi

GRUPTA SON SIRADAYDIK

Milli takımımız, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele ettiği C Grubu'ndaki üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı. Grupta Belçika'ya 89-75 Avustralya'ya 87-71 ve Porto Riko'ya 75-71'lik skorlarla mağlup olan kadın millilerimiz, böylece organizasyona grup aşamasında veda etti.

Dünya sıralamasının zirvesindeki ABD ise yerini korudu. Fransa ikinci sırada bulunurken, İspanya üçüncü basamakta yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Basketbol Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro