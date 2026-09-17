A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ardından açıklanan dünya sıralamasında 17'nci sıraya geriledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından kadınlar dünya sıralamasını güncelledi.

BİR BASAMAK GERİLEDİ

Turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, sıralamada bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'inci sıraya düşerek Çekya'nın arkasında kaldı.

18'inci sırada ise Mali bizi takip ediyor.

GRUPTA SON SIRADAYDIK

Milli takımımız, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele ettiği C Grubu'ndaki üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı. Grupta Belçika'ya 89-75 Avustralya'ya 87-71 ve Porto Riko'ya 75-71'lik skorlarla mağlup olan kadın millilerimiz, böylece organizasyona grup aşamasında veda etti.

Dünya sıralamasının zirvesindeki ABD ise yerini korudu. Fransa ikinci sırada bulunurken, İspanya üçüncü basamakta yer aldı.