A Milli Futbol Takımı, Miami'de ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarının ikinci etabına ABD'nin Miami kentinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da birlikte takip etti.

İstanbul'dan Miami'ye ulaşan milli takım, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'deki Florida Blue Antrenman Merkezi'nde sahaya indi. 7 Haziran'da Venezuela ile oynanacak şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçına yönelik yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

TFF VE TBF'DEN AY-YILDIZLILARA TAM DESTEK

Milli takımın ilk idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu tribünden takip etti.

Antrenman esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası’na katılarak gururlandırdılar. Futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederler, biz de onlarla gurur duyarız."

HACIOSMANOĞLU: "İNŞALLAH 19 TEMMUZ'DA NEW YORK'TAN İSTANBUL'A GELİRİZ"

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, desteklerinden ve ziyaretinden dolayı Türkoğlu'na teşekkür ederek takım içerisindeki aile ortamına vurgu yaptı:

"Hidayet başkana teşekkür ediyorum, onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var görüyorsunuz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde o zaman 1000 tane Togg ile karşılarlar."

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da Hidayet Türkoğlu'nun ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, takımın hedeflerine odaklandıklarını ve turnuvada uzun süre kalarak Türkiye'ye New York'tan dönmeyi planladıklarını ifade etti. (AA, DHA)