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Halk TV Spor 98 maçta 101 gol attı rekor kırdı

98 maçta 101 gol attı rekor kırdı

Ligde 98 maçta 101 gol attı, rekor kırdı. 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
98 maçta 101 gol attı rekor kırdı

Ligde 98 maça çıktı, 101 gol atarak rekor kırdı. 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.
Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, Union Berlin'i 7-0 yendi.

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Bayern Münih'te Michael Olise 3 gol atarak hat trick yaparken, Harry Kane 2 kez fileleri havalandırdı.

98 MAÇTA 101 GOLLE REKOR KIRDI

İngiliz futbolcu Harry Kane, Bayern Münih formasıyla 98 maçta 101 gole ulaşarak rekor kırdı. Kane, 100 gol barajını en hızlı aşan futbolcu oldu.
33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Bayern'in Union Berlin ile oynadığı 4. hafta maçında attığı ilk golle önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı bir şekilde 100 gole ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.
Bu sonuçla, Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken Kane ise ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.
Bayern Münih, Bundesliga'da maç fazlasıyla lider olurken, Union Berlin 16. sırada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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