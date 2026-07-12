91 STK Hacıosmanoğlu'na 'Dur' çağrısı yaptı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda yapılması planlanan projeye yönelik tartışmalar büyüyor. "Toprağımızı Vermiyoruz" çatısı altında bir araya gelen 91 sivil toplum kuruluşu, çevre platformu ve meslek örgütü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na açık çağrı yaparak Bargilya Kuş Cenneti'ndeki inşaatların durdurulmasını istedi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Ortak açıklamada, TFF Başkanı'nın "bütün izinlerin alındığı ve inşaatın başlayacağı" yönündeki açıklamalarının kabul edilemez olduğu belirtilirken, Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nın ulusal ve uluslararası ölçekte korunması gereken çok hassas bir ekosistem olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, bölgenin 197 kuş türüne, çok sayıda endemik bitki ve sürüngene ev sahipliği yaptığı, aynı zamanda Güllük Dalyanı ile ekolojik koridor oluşturarak birçok canlı için yaşamsal öneme sahip olduğu vurgulandı.

Platform, geçmişte Sarımehmet Deresi üzerine yapılan betonarme set ve yapay göletlerin kaldırılarak derenin doğal akışına kavuşturulmasını, projeye ilişkin tüm izin ve ruhsat süreçlerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını ve yargı kararları ile bilirkişi raporlarının dikkate alınmasını talep etti.

''TAHRİP EDİLMESİNİ MEŞRULAŞTIRAMAZ''

Ortak metinde, "Hiçbir spor başarısı, hiçbir makam ve hiçbir gerekçe doğal mirasın geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesini meşrulaştıramaz" denilerek, Bargilya'da yaratılacak hukuki emsalin Türkiye'deki diğer doğal alanlar için de ciddi bir tehdit oluşturacağı uyarısı yapıldı.

''DOĞA YALNIZ DEĞİLDİR''

Aralarında Doğa Derneği, Yaban Hayatı ve Doğa Koruma Vakfı, MUÇEP, TMMOB Muğla İKK, Mimarlar Odası Muğla Şubesi, Bodrum Kent Konseyi, Milas Kent Konseyi ve çok sayıda çevre platformunun bulunduğu 91 kurum, kamu kurumlarını Anayasa'nın çevrenin korunmasına ilişkin hükümleri doğrultusunda sorumluluk almaya çağırdı. Açıklama, "Bargilya yalnız değildir. Doğa yalnız değildir. Ortak geleceğimiz yalnız değildir." sözleriyle sona erdi.