90 dakika içinde her 15 dakikada 1 gol yediler hemen transfere yöneldiler: Rota Amerika!

Süper Lig'de 3. hafta maçında 90 dakika içinde her 15 dakikada 1 gol yediler, hemen transfere yöneldiler. Bu kez rota Amerika.

Ligin yeni takımı Çorum FK, Beşiktaş deplasmanında neye uğradığını şaşırdı. Çorum FK, rakibine 6-2 mağlup oldu.

Sezona çok sayıda transfer yaparak giren kırmızı siyahlılar, bunun üzerine hemen transfere sarıldılar.

Son olarak 21 yaşındaki Alman golcü Moukoko'yla anlaşan ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a getiren Çorum FK, şimdi de rotayı Amerika'ya çevirdi.

HEDEF MARCO PASALİC

Çorum Hakimiyet'in Reşat Can Özbudak'a dayandırdığı haberine göre, Çorum FK Hırvatistan milli takım oyuncusu Marco Pasalic için ABD takımı Orlando City’e resmi teklif yaptı.



Pasalic, Almanla'nın Hoffenheim takımı alt yapısında yetişti. 25 yaşındaki oyuncu Almanya'da Stuttgart ve Dortmund'ta da oynadıktan sonra 2023 yılında Hırvatistan ligi takımlarından HNK Rijeka'ya transfer oldu.

2025 yılından bu yana da Amerika ligi takımlarından Orlando City'de forma giyen Pasalic, sağ kanat olarak görev yapıyor.