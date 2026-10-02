9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı

Bodrum’da 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde 23 farklı ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımıyla 9’uncu kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Yarı Maratonu öncesi düzenlenen basın toplantısına; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Dairesi Başkanlığı Organizasyon Gözlemcisi Nilüfer Bircan, Bodrum Yarı Maratonu Yarış Direktörü Engin Çetinay ve davetliler katıldı.

BAŞKAN TAMER MANDALİNCİ: BODRUM’DA KOŞMAK İYİ HİSSETTİRİYOR, BUNU İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDECEĞİZ

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ekim ayının Bodrum’da “Sarı Yaz” diye tabir edilen, en sevdiği dönem olduğunu belirterek, “Birbirinden güzel organizasyonlarla Bodrum’u temsil ediyoruz. Sezonun çeşitlendirilmesi ve turizmin kış aylarına yayılması anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Son yıllarda koşuya olan ilginin artması bizleri de mutlu ediyor. Koşuya olan sevdamız sadece Bodrum’la kalmadı. Marmaris Ultra Trail ve Uludağ Ultra Trail’de de yer aldım. Bodrum Yarı Maratonu’nda geleneği bozmayarak bu sene de 5K’lık parkurda hem eğleneceğiz hem de rekabet edeceğiz. Bodrum’da koşmak iyi hissettiriyor, bunu iliklerimize kadar hissedeceğiz. Her yıl artan bir ilgiyle devam eden Bodrum Yarı Maratonu bu sene 2 bin 500 sporcuyla gerçekleşecek. Seneye 10’uncusu düzenlenecek ve 3 bin sporcuyu ağırlamak istiyoruz. Bodrum Yarı Maratonu’nu uluslararası arenada sayılı organizasyonlar arasında tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Devlet, kamu ve özel sektörün birlikte yer aldığı bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız ve rekabetin dostluk çerçevesinde olduğu bir yarış geçmesini diliyorum. Sadece 2 bin 500 sporcunun yarışması olarak görülmemeli. 6-9 bin kişinin, okulların açık olduğu bir dönemde birçok ilden ve ülkeden Bodrum’a gelmesi, bölge ekonomisi açısından da bir hayli girdi sağlıyor” dedi.

KANAT HASAN ÖZSERT: ORGANİZASYONA KATILAN TÜM SPORCULARIMIZA SAKATLIKSIZ BİR YARIŞ DİLİYORUM

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, “Mottomuz çok açık. Bodrum’da yaşayan birisi olarak Bodrum’u koşarak yaşamak, attığım her adımda ruhunu hissetmek çok kıymetli. Organizasyonlara sadece destekçi olmuyoruz, ruhunu da yaşıyoruz. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza sakatlıksız bir yarış diliyorum” şeklinde konuştu.

OKTAY DUMRUK: DİLERİM Kİ 10’UNCU YILINDA DAHA FAZLA KATILIMLA DAHA DA BÜYÜYEREK GERÇEKLEŞİR

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, “Bodrum’u var eden birçok değer var. Son yıllarda birçok başarılı organizasyona ev sahipliği yapmanın yanında sporu da bu başarılı etkinliklere eklemiş olduk. Bu bağlamda Bodrum Yarı Maratonu da 2 bin 500 sporcu ile bu sene 9’uncu kez gerçekleşecek. Mint Organizasyon’a emekleri ve spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Dilerim ki 10’uncu yılında daha fazla katılımla daha da büyüyerek gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

NİLÜFER BİRCAN: BU TÜR ORGANİZASYONLARIN TURİZME OLAN KATKISI ÇOK BÜYÜK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Dairesi Başkanlığı Organizasyon Gözlemcisi Nilüfer Bircan, “Yaptıkları iş çok kıymetli. Spor organizasyonlarının şimdiye kadar daha çok performans amaçlı olduğunu gördük. Yakın zamanda ve bundan sonrasında ise spor turizmine katkılarını ele alıyoruz. Bu tür organizasyonların turizme olan katkısı çok büyük. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ENGİN ÇETİNAY: BODRUM, SPORUN HER DALIYLA ANILAN BİR YER HALİNE GELDİ

Bodrum Yarı Maratonu Yarış Direktörü Engin Çetinay, “Türkiye’nin en renkli festivalleri arasında yer alan bir etkinlik. Bodrum artık sporun her dalıyla anılan bir yer haline geldi. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Önümüzdeki sene ise 10’uncu yılımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

23 ÜLKEDEN 2 BİN 500 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu’na bu sene 23 ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu katılacak. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan sporcular, Bodrum’un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşacak. Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak yarışlarda sporcular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde devam ederken, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde ilerleyecek.

Yarışlar 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 10K saat 07.00’de, 21K saat 07.15’te, 5K ise 07.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak. Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilecek Bodrum Yarı Maratonu’nda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor, MediaMarkt da katılımcı marka olarak yer alacak.

ÇOCUKLAR PARKURA ÇIKACAK

Bodrum Yarı Maratonu heyecanı yarın Çocuk Koşusu ile başlayacak. Bodrum Belediye Meydanı’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek organizasyonda farklı yaş gruplarındaki çocuklar koşu heyecanını yaşayacak. Yarın ayrıca Marina Yacht Club’dan başlayacak Beat Bodrum etkinliği kapsamında Shake Out Run gerçekleştirilecek. Koşucuların yarış öncesinde kısa bir şehir koşusuyla parkuru ve Bodrum’u farklı bir şekilde deneyimleyeceği programda BATE’nin canlı performansı da yer alacak. Akşam saatlerinde ise Bodrum Belediyesi Trafo Cafe’de düzenlenecek Makarna Partisi’nde sporcular yarış öncesinde bir araya gelecek.