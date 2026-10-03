9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu heyecanı başladı

Bodrum’un “Sarı Yaz” günlerinde koşucuları ağırlayan 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu heyecanı TED Bodrum Koleji Çocuk Koşusu’yla başladı.

ÇOCUK KOŞUSUYLA HEYECAN BAŞLADI

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde TED Bodrum Koleji Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Meydanı’nda onlarca çocuk, farklı yaş kategorilerinde kendileri için hazırlanan kısa parkurlarda koştu.

Çocukların büyük bir coşkuyla katıldığı koşuda palyaço ve çocuk bando takımı da minik sporculara eşlik etti. Yarış boyunca çocuklarını yalnız bırakmayan veliler, parkurun kenarından alkışlarıyla destek verdi. Bazı aileler de çocuklarıyla birlikte koşarak heyecana ortak oldu.

Koşunun tamamlanmasının ardından tüm çocuklara madalya verildi. Madalyalarını büyük bir mutlulukla alan minik sporcular, aileleriyle birlikte günün anısını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilen Bodrum Yarı Maratonu’nda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor, MediaMarkt da katılımcı marka olarak yer alıyor.

BODRUM’DA YARIN KOŞU GÜNÜ

Bodrum Yarı Maratonu’nun yarın gerçekleştirilecek ana yarışlarında sporcular, Bodrum’un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde üç farklı parkurda mücadele edecek. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan sporcular organizasyonda yer alacak.

Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak yarışlarda koşucular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde devam ederken, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde ilerleyecek.

10K saat 07.00’de, 21K saat 07.15’te, 5K ise 07.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak.

YARIŞIN ARDINDAN MÜZİK VE EĞLENCE

Bodrum Yarı Maratonu’nda yarış heyecanının ardından etkinlikler devam edecek. Saat 11.00’de Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreninde 21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanında dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

Günün devamında Surfer Caravan Beach Ortakent’te düzenlenecek Finisher Beach Party ile yarış hafta sonu tamamlanacak. DJ performansının yanı sıra Neyzen ve BATE Bahadır Aksoy’un sahne alacağı etkinlikte sporcular ve katılımcılar müzik eşliğinde günün yorgunluğunu atacak.

YARIŞ MADALYALARINDA ÖZEL BİR HİKÂYE

Bodrum Yarı Maratonu’nun finisher madalyaları da organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışını yansıtıyor. Sporculara verilecek özel tasarım madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor.

Çocukların katkısıyla hazırlanan madalyalar, sporcular için yarışın anısının yanı sıra anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasının da parçası olacak