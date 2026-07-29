Halk TV Spor 8'de 8 oldu: Milli takım rakibine hep yenildi hep yenildi

8'de 8 oldu: Milli takım rakibine hep yenildi hep yenildi A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Bu 8 yılda 8. yenilgi oldu. Milli takım rakibini hiç yenemedi. Hep yenildi hep yenildi.