8'de 8 oldu: Milli takım rakibine hep yenildi hep yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Bu 8 yılda 8. yenilgi oldu. Milli takım rakibini hiç yenemedi. Hep yenildi hep yenildi.
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Milliler 2. ve 3. sette rakibine direndi. Başabaş oynasa da setleri çevirmeyi başaramadı.
Filenin Efeleri, Slovenya'nı son olarak Mayıs 2018'de mağlup etti. Ondan sonra 8 yılda oynadığı 8 maçı da kaybetmekten kurtulamadı.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Milliler 2. ve 3. sette rakibine direndi. Başabaş oynasa da setleri çevirmeyi başaramadı.
Karşılaşmanın setleri 25-21, 35-33, 39-37 sonuçlandı.
SLOVENYA'YA 8 YILDA 8. MAĞLUBİYET
Filenin Efeleri, Slovenya'nı son olarak Mayıs 2018'de mağlup etti. Ondan sonra 8 yılda oynadığı 8 maçı da kaybetmekten kurtulamadı.
Slovenya-Türkiye son 8 maçın sonuçları şöyle:
Challenger Cup 2019: 1 - 3
EuroVolley 2019: 0 - 3
EuroVolley 2023: 2 - 3
Olimpiyat Elemeleri 2023: 0 - 3
VNL 2024: 0 - 3
VNL 2025: 0 - 3
VNL 2026: 1 - 3
VNL 2026: 0 - 3
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi