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Halk TV Spor 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi bıraktı: Yeni takımı anında açıklandı

8 yıl sonra Fenerbahçe'yi bıraktı: Yeni takımı anında açıklandı

Fenerbahçe teknik ekibinde 8 yıldır görev yapıyordu. Ayrılır ayrılmaz yeni takımı anında açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
8 yıl sonra Fenerbahçe'yi bıraktı: Yeni takımı anında açıklandı

Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda yaşanan ayrılık açıklandı. Anında yeni takımı da belli oldu.
Sarı lacivertli kulübün voleybol takımında 8 yıldır teknik ekipte görev yapan Artun Aksan ayrıldı.

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Artun Aksan, 2015 - 2016 ve 2016 - 2017 yıllarında çalıştığı Eczacıbaşı'na geri döndü.
Eczacıbaşı Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yeniden hoş geldin Artun Aksan" ifadesi kullanıldı.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPIYOR

Eczacıbaşı Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
Yeniden Hoş Geldin Artun Aksan
Eczacıbaşı Peron İstanbul yeni sezon yapılanması kapsamında teknik ekibine Artun Aksan’ı dahil etti.

8 yıl sonra Fenerbahçe'yi bıraktı: Yeni takımı anında açıklandı - Resim : 2

Türkiye A Kadın Milli Takımımızın teknik ekibinde yer alan ve daha önce kulübümüzde Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan Artun Aksan, yeni sezonda turuncu beyazlı formamızın başarıları için teknik ekibimizde yer alacak.
Kendisine yeniden hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz!
Artun Aksan, 2019 yılından bu yana milli takımda da görev yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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