TFF 1. Lig'de sezona büyük umutlarla girdi. Am 8 maçta 20 gol yedi, ligin dibine demirledi. "Nasıl bir takım olduğumuzu görürsünüz" dedi.

Boluspor, yeni sezona ABD'li teknik direktör Daniel Ferrar'la iddialı girdi.

Ama ilk haftadan itibaren hayal kırıklığı yaşattı.

Maç başına 2.5 gol yedi. İlk 8 haftada yediği gol sayısı 20'ye ulaştı. Sadece 1 puanla ligin dibinde yalnız başına kaldı.

Son olarak Sarıyer'e 2-1 yenilen Boluspor, sadece 3 gol atarken, kalesindeki gol yağmuruna engel olamadı.

Daha şimdiden lider Kayserispor'la arasındaki puan farkı 18'e çıktı.

ABD'Lİ TEKNİK DİREKTÖR HALA İDDİALI

Boluspor'da gözler yönetim kurulunda. ABD'li teknik direktör Daniel Ferrar'ın kalıp kalmayacağı ligde en çok konuşulan konu.

Yönetim kurulu ise sessizliğini koruyor. Daha şimdiden ligden düşmenin bir numaralı adayı Boluspor'da Ferrar'ın durumu belirsizliğini konuyor.

ABD'li hoca ise hala iddialı. Şöyle diyor:

"Böyle şeyler futbolda var. Şimdi milli araya girdik. Bu sürede daha çok çalışacağız. Bizim daha iyi takımımız olacak. Daha ofansif oyun oynamak için çalışacağız. Milli ara dönüşünde nasıl bir takım olduğumuzu görürsünüz."