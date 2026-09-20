8 gol İsmail Kartal'ı da şaşırttı: Tahmin etmiyorduk

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 8-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk.

"BASKI VARDI"

Son 2 maçı kazanamamanın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz.

"BİZE MORAL OLDU"

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler. Çok farklı bir galibiyet ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ FAZLASIYLA YAPTILAR"

Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum.

DİREKTEN DÖNÜYORDU BUGÜN GOL OLDU"

Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu.