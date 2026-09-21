8-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe eleştirisi

Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirirken eleştirilerini de sıraladı.

Skorun büyüklüğüne rağmen teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini eleştiren Üründül, maçın kadro yönetimi açısından önemli soru işaretleri barındırdığını savundu.

"İLK 20 DAKİKADA MAÇ BİTMİŞTİ"

Karşılaşmanın teknik olarak analiz edilebilecek bir yapıya sahip olmadığını belirten Üründül, Eyüpspor'u kalecisinden en ileri oyuncusuna kadar oldukça zayıf bir ekip olarak nitelendirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybetmeme konusundaki hassasiyetinin rakibi küçümseme lüksünü ortadan kaldırdığını vurgulayan yazar, sarı-lacivertli ekibin fırtına gibi başladığı maçı daha ilk 20 dakikada bitirdiğini, geri kalan sürenin ise skoru büyütmekle geçtiğini ifade etti.

VEDAT MURİÇ ÖVGÜSÜ

Karşılaşmanın olumlu yanlarına da değinen Üründül, dört gol atan ve kendisine penaltı verilen Vedat Muriç'in performansını öne çıkardı. Üründül, Eyüpspor maçını şu sözlerle değerlendirdi:

Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı. Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi. Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı.



İSMAİL KARTAL TEPKİSİ

Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi. Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat.