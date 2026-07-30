"7 yıldız oyuncu aldım kimse görmesin" dedi maçın izlenmesini yasakladı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın yeni aldığı futbolcuların görülmesini istemediği, bu nedenle de takımının maçının izlenmesini yasakladığı ileri sürüldü.

Gazeteci Hayrettin Albayrak, antrenmanların ve maçların kapanmasını Özgür Kocaeli'deki köşesine taşırken, dikkat çeken bilgiler de verdi.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Bir teknik adamın taktiksel prova yapacağı son antrenmanı basına ve taraftara kapatması çok doğaldır. Kabul görür. Aynı şekilde son hazırlık maçında da bu uygulama yapılabilir. Biz basın mensupları ve taraftarlar, teknik ekiplerin bu yöndeki kararlarına bugüne kadar her zaman saygı gösterdik.

Ancak son dönemde bu iş biraz fazla abartılıyor. Brunga Tesisleri’nde haftanın sadece bir günü basına ve taraftara açık antrenman yapılıyor. Oysa bu kentte çok güçlü bir yerel basın var. Kocaelispor’daki gelişmeleri okurlarına, taraftarına aktarmak için gece gündüz çalışan gazeteciler var. Ama gelin görün ki antrenmanlara alınmıyoruz. Bunun yönetimle ilgisi olmadığını biliyoruz. Karar teknik ekibin. Basın sözcüsü sevgili Haşmet Uçar da son toplantıda, Selçuk Hoca ile görüşeceğini ve daha fazla antrenmanın basına açılmasını isteyeceğini söyledi. Umarım bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkar. Çünkü mesele sadece gazetecilerin antrenman izlemesi değil. Mesele Kocaelispor ile şehir arasındaki bağın güçlü tutulmasıdır.

HURMA YILDIZLARINI SAKLAYACAKMIŞ!

Basına ve taraftara uygulanan kısıtlama antrenmanlarla sınırlı kalsa yine anlayacağız. Ancak hazırlık maçlarında da aynı uygulamayla karşılaşıyoruz. Bugün Karagümrük ile maç var. Gidelim, takımı izleyelim, düşüncelerimizi yazalım, taraftarı bilgilendirelim diyoruz; “Yasak” deniliyor.“ Bu yasağı kim koydu?” diye soruyoruz. Aldığımız cevap ise hayli ilginç :“Bizimle ilgisi yok. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın böyle bir talebi oldu.” Gerekçe de daha ilginç. Hurma bizimkilere, “7 tane yıldız futbolcu aldım, kimseye göstermek istemiyorum. Hiçbir maçımızın canlı yayınlanmasını istemiyorum” demiş. İyi de kardeşim, rakip takımın yıldızlarını saklama isteği nedeniyle biz kendi takımımızı neden izleyemiyoruz? Böyle iş olur mu? Karagümrük, kendi takımının yayınlanmasını istemeyebilir. Buna saygı duyarız. Ama bunun bedelini Kocaelispor taraftarı ve Kocaeli basını neden ödesin?