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Halk TV Spor 7-0 da bitti 4-0 da: UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maçta 27 gol

7-0 da bitti 4-0 da: UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maçta 27 gol

UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maçta 27 gol atıldı. 7-0 da bitti 4-0 da

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
7-0 da bitti 4-0 da: UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maçta 27 gol

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla devam etti. 8 maçta 27 gol atıldı. 7-0 da bitti 4-0 da.

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Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.
İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers attı.
Gruptaki diğer mücadelede ise Dünya Kupası şampiyonu İspanya, sahasında Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Morino'nun golleriyle Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Jiri Slama kaydetti.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE 8 MAÇTA 27 GOL

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi
3. Grup:
Hırvatistan-İngiltere: 0-7
İspanya-Çekya: 3-1

B Ligi
1. Grup:
İsviçre-Slovenya: 2-1
Kuzey Makedonya-İskoçya: 0-2

C Ligi
1. Grup:
Finlandiya-Arnavutluk: 2-1
Belarus-San Marino: 4-0
4. Grup:
Estonya-Lüksemburg: 1-0
İzlanda-Bulgaristan: 3-0 (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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