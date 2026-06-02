65 bin kişilik stadyuma 66 metrelik deniz feneri diktiler: Peki ne işe yarıyor?

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, maçların oynanacağı stadyumların özellikleri de dikkat çekiyor.

Stadyumlardan biri de Boston'daki Gillette Stadyumu.

Gillette Stadyumu, Foxboro'nun yerine 2002'de açıldı. Maliyetinin o dönemde 325 milyon dolar olduğu, maliyetinin bugün ise 582 milyon dolara denk geldiği belirtiliyor.

Stadyum 65 bin seyirci alıyor. Dikkat çekici özelliklerinden biri de 22 bin metre karelik devasa video ekranı.

Burada sadece futbol maçları oynanmıyor. Konser veriliyor, etkinlik düzenleniyor ve ayrıca süper bowl yapılıyor.

DENİZ FENERİ DİKTİLER

Stadyumun dibindeki deniz feneri görünümlü kule de dikkat çekiyor. Bu ABD'deki en uzun deniz feneri. 66 metre yüksekliği bulunuyor.



Peki ne işe yarıyor?

22 kat yüksekliğindeki bu yapı hem stadyumun hem de Boston ve Providence silüetlerinin panoramik, 360 derecelik manzarasını sunuyor.

Deniz fenerinin tepesinde 360 derecelik açık hava gözlem güvertesi yer alıyor. Burası maç günleri haricinde yılın her günü halkın ziyaretine açık tutuluyor.

Stadyum görüldüğünde ilk bu deniz feneri dikkat çekiyor.

Bu stadyumda 2026 Dünya Kupası'nda 7 maç oynanacak.