Bayern Münih'te bu sezon çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz golcü Harry Kane, Dünya Kupası'nın ardından kulübüyle yeni sözleşme için görüşeceklerini belirtti.

61 gol atan Harry Kane Dünya Kupası sonrasını bekliyor

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, geleceğine dair konuştu.

''PANİĞE GEREK YOK''

Yeni sözleşme ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Harry Kane, "Şu an bunu konuşmanın zamanı değil ama paniğe gerek yok. Sezon bitmeden görüşmek istiyorduk ve önümüzde hala Dünya Kupası var. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Durum sakin." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA KUPASI SONRASI KONUŞACAĞIZ''

Bayern Münih'te çok mutlu olduğunu aktaran İngiliz yıldız, "Çok mutluyum, bunu açıkça söyledim. Burada gerçekten çok rahatım. Harika bir takımımız var, birinci sınıf bir teknik direktörümüz var. Burada geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum ve durum sakin. Sezonu, ardından Dünya Kupası'nı bitirmeye karar verdik. Sonrasında konuşacağız. Bence her iki taraf da birbirinden memnun ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

