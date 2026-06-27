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Halk TV Spor 525 bin nüfuslu "Mavi Köpekbalıkları" son 32 turunda: Hem de namağlup çıktı

525 bin nüfuslu "Mavi Köpekbalıkları" son 32 turunda: Hem de namağlup çıktı

525 bin nüfusu bulunan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda yenilgi almadan gruptan çıkıp son 32 turuna kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
525 bin nüfuslu "Mavi Köpekbalıkları" son 32 turunda: Hem de namağlup çıktı

2026 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Suudi Arabistan'la berabere kalan Yeşil Burun Adaları, yenilgisiz olarak son 32 turuna kaldı.

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Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden ve "Mavi Köpekbalıkları" olarak isimlendirilen 525 bin nüfuslu ülkenin takımı gruptaki 3 maçında da berabere kalarak 3 puanla İspanya'nın ardından ikinci oldu ve namağlup olarak elemelere kalmayı başardı.
Yeşil Burun Adaları, turnuvada 2 kez şampiyon olan Uruguay ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan'ı grupta geride bıraktı. İki ülke, turnuvayı 2 puanla tamamladı.
Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Miami Stadı'nda oynanacak son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN: 0-0

Stat: Houston
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Wagner Pina (Dk. 90+4 Moreira), Lopes, Borges, Paulo, Kevin Pina, Mendes (Dk. 72 Rodrigues), Deroy Duarte, Monteiro (Dk. 71 Laros Duarte), Semedo (Dk. 61 Varela), Livramento (Dk. 61 Costa)
Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti (Dk. 33 Ali Lajami), Bu Washl, Mandash (Dk. 61 Al Hamdan), Al Khaibari (Dk. 46 Juwayr), Nasser Al Dawsari, Salem Aldawsari, Kanno, Al Brikan
Sarı kartlar: Dk 4. Abdulhamid, Dk. 67 Nasser Al Dawsari, Dk. 90+3 Al Brikan (Suudi Arabistan), Dk. 8 Wagner Pina (Yeşil Burun Adaları) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Suudi Arabistan ABD
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