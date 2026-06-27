525 bin nüfuslu "Mavi Köpekbalıkları" son 32 turunda: Hem de namağlup çıktı

2026 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Suudi Arabistan'la berabere kalan Yeşil Burun Adaları, yenilgisiz olarak son 32 turuna kaldı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden ve "Mavi Köpekbalıkları" olarak isimlendirilen 525 bin nüfuslu ülkenin takımı gruptaki 3 maçında da berabere kalarak 3 puanla İspanya'nın ardından ikinci oldu ve namağlup olarak elemelere kalmayı başardı.

Yeşil Burun Adaları, turnuvada 2 kez şampiyon olan Uruguay ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan'ı grupta geride bıraktı. İki ülke, turnuvayı 2 puanla tamamladı.

Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Miami Stadı'nda oynanacak son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN: 0-0

Stat: Houston

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Wagner Pina (Dk. 90+4 Moreira), Lopes, Borges, Paulo, Kevin Pina, Mendes (Dk. 72 Rodrigues), Deroy Duarte, Monteiro (Dk. 71 Laros Duarte), Semedo (Dk. 61 Varela), Livramento (Dk. 61 Costa)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti (Dk. 33 Ali Lajami), Bu Washl, Mandash (Dk. 61 Al Hamdan), Al Khaibari (Dk. 46 Juwayr), Nasser Al Dawsari, Salem Aldawsari, Kanno, Al Brikan

Sarı kartlar: Dk 4. Abdulhamid, Dk. 67 Nasser Al Dawsari, Dk. 90+3 Al Brikan (Suudi Arabistan), Dk. 8 Wagner Pina (Yeşil Burun Adaları) (AA)