524 maçta 124 gol atan 35 yaşındaki golcü imzayı attı

Teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’yu getiren Chelsea, transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yaz transfer döneminde politikasında değişikliğe giden İngiliz ekibi, tecrübeli isimleri kadrosuna katmaya başladı.

Chelsea, Brighton forması giyen 35 yaşındaki forvet Danny Welbeck ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİNDE 124 GOLÜ VAR

Kariyerinde toplam 534 maçta forma giyen Danny Welbeck, 124 gol atarken 52 de asist yaptı.

Manchester United altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, kariyerinde Preston, Sunderland, Watford ve Arsenal'da da forma giydi.

WELBECK’İN KARİYERİ

Danny Welbeck, İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli hücum oyuncularından biri olarak kariyerinde birçok üst düzey kulübün formasını giydi. Futbola Manchester United altyapısında başlayan Welbeck, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla dikkat çekti. Kariyerinin ilk dönemlerinde kiralık olarak Preston North End ve Sunderland formalarını da giyen deneyimli forvet, daha sonra Manchester United ile Premier League ve yerel kupa başarıları yaşadı.

2014 yılında Arsenal'e transfer olan Welbeck, özellikle büyük maçlardaki etkili performansıyla ön plana çıktı. Londra ekibinde geçirdiği dönemde sakatlıklar nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlansa da, takımının kazandığı FA Cup şampiyonluklarında pay sahibi oldu.

2019 yılında Watford'a imza atan tecrübeli golcü, burada kısa bir süre forma giydikten sonra 2020 yılında Brighton kadrosuna katıldı. Brighton'da yeniden çıkış yakalayan Welbeck, tecrübesi, mücadeleci oyun yapısı ve kritik golleriyle takımın hücum hattının önemli isimlerinden biri haline geldi.

İngiltere Milli Takımı formasını da uzun yıllar giyen Danny Welbeck, uluslararası arenada önemli turnuvalarda görev aldı. Hızı, çok yönlü hücum özellikleri ve takım oyununa yaptığı katkıyla tanınan deneyimli futbolcu, kariyerini Premier League'in istikrarlı isimlerinden biri olarak sürdürmeye devam ediyor.