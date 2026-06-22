Geçen sezon küme düşmekten son maçın son saniyesinde aldığı galibiyetle kurtulan Karşıyaka, bu kez farklı bir kriz daha atlattı.

Özel denetim şirketine hazırlattığı mali denetim raporunu, Basketbol Federasyonu'nun belirlediği 19 Haziran Cuma son günü teslim eden yeni yönetim, kriterleri zamanında karşılayarak takımın eksi 1 puanla yeni sezona başlama tehlikesini engelledi.

52 YILLIK SÜPER LİG SERÜVENİ KORUNDU

Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır aralıksız yer alan köklü kulübün bu sicili, hem sahada hem de masada verilen zorlu mücadelelerle korunmaya devam ediyor.



YENİ YAPILANMA BAŞLIYOR

Karşıyaka yönetimi bu hafta içinde Başkan Yiğit Tusder'in doğrudan yöneteceği basketbol şubesinin yeni kadrosunu belirleyecek. Şube yönetimi netleştiğinde ise sözleşmesi sona eren Antrenör Ahmet Kandemir ile masa kurulacak.