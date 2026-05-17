Spor Servisi
Spor Servisi Editör
52 Orduspor FK 2. Lig'e yükseldi

3. Lig'de play-off final müsabakasında 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 önde tamamlasa da 52 Orduspor FK, 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 52 Orduspor FK önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de oynamaya hak kazandı.

KENTTE BÜYÜK COŞKU

2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK'nın taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.

Tezahüratlar eşliğinde kutlama yapan Ordulular, araçlarla konvoy oluşturdu.

52 Orduspor FK taraftarları, kent merkezinde tur atarak sevinç gösterisinde bulundu. (AA)

