5 yıllık Süper Lig defteri kapandı

Başakşehir'in Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile anlaştı. 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kulüp tarafından resmen duyuruldu. Crespo 5 sezondur Süper Lig'de forma giyiyordu.

SON İKİ SEZON BAŞAKŞEHİR'DEYDİ

Son iki sezonu Başakşehir formasıyla geçiren Crespo, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti. Portekizli oyuncunun orta sahaya kattığı denge ve top kontrolü, İstanbul ekibinde değer gören özellikleri arasındaydı.

SUUDİ LİGİ PORTEKİZLİ OYUNCULARI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Crespo transferi, Suudi Arabistan'ın Avrupa liglerindeki orta düzey yabancı oyunculara olan ilgisinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Al-Khaleej, bu hamleyle orta saha bölgesine tecrübeli bir takviye yaparken Başakşehir de kadro planlamasında yeni bir sayfa açıyor.