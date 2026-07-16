Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 5 yılda nereden nereye: Beşiktaş'ta oynamıştı! Bahis cezası aldı, 3. Lig'e imza attı

5 yılda nereden nereye: Beşiktaş'ta oynamıştı! Bahis cezası aldı, 3. Lig'e imza attı

Futbola Beşiktaş'ta başladı. A takıma çıkıp, Avrupa kupası maçında bile oynadı. Kırklarelispor'da oynarken bahis cezası aldı. Şimdi 3. Lig'den Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
5 yılda nereden nereye: Beşiktaş'ta oynamıştı! Bahis cezası aldı, 3. Lig'e imza attı

TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor yeni transferini açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüp Kırklarelispor'dan Erdoğan Kaya ile sözleşme imzaladı.

Ne umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attıNe umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı

Erdoğan Kaya, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. A takıma çıkıp, Avrupa kupası maçında bile oynadı.
Daha sonra Turgutluspor, Serik Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor'a kiralandı. Tekrar döndüğü Beşiktaş'tan bonservisiyle birlikte Kırklarelispor'a verildi.
Kırklarelispor'da geçen sezonun ikinci yarısında bahis cezası nedeniyle oynamadı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

25 yaşındaki Erdoğan Kaya, 5 yıl önce Beşiktaş'tayken şimdi TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 25 yaşındaki başarılı stoper Erdoğan Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U17, U18, U19 ve U21 yaş kategorilerinde milli takım formasını terleten, Beşiktaş ile Avrupa kupası deneyimi bulunan Erdoğan Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer Balıkesir
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro