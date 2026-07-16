5 yılda nereden nereye: Beşiktaş'ta oynamıştı! Bahis cezası aldı, 3. Lig'e imza attı

TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor yeni transferini açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüp Kırklarelispor'dan Erdoğan Kaya ile sözleşme imzaladı.

Erdoğan Kaya, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. A takıma çıkıp, Avrupa kupası maçında bile oynadı.

Daha sonra Turgutluspor, Serik Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor'a kiralandı. Tekrar döndüğü Beşiktaş'tan bonservisiyle birlikte Kırklarelispor'a verildi.

Kırklarelispor'da geçen sezonun ikinci yarısında bahis cezası nedeniyle oynamadı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

25 yaşındaki Erdoğan Kaya, 5 yıl önce Beşiktaş'tayken şimdi TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 25 yaşındaki başarılı stoper Erdoğan Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U17, U18, U19 ve U21 yaş kategorilerinde milli takım formasını terleten, Beşiktaş ile Avrupa kupası deneyimi bulunan Erdoğan Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.