5 maçta 13 gol yiyerek sondan ikinci sıraya indi: Nedenini keşfetti!

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçları sona erdi. İlk 5 haftada 13 gol yiyerek sondan ikinci sıraya indi, nedenini keşfetti.

5. haftada Bursaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Barış Kanbak, bireysel hatalardan yakındı. Kanbak, şunları söyledi:

"İlk yarıda planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında iyi performans hedefliyoruz."

BURSASPOR CEPHESİ

Ligde 12 puanla ikinci sıraya çıkan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er ise taraftarın gücüyle skorun ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İyi oynuyoruz. İyi gidiyoruz. 5 haftada oyun olarak en iyi takım biziz. Kaybettiğimiz maçta bile çok çok iyi oynamıştık. Bu gece galibiyetin keyfini çıkaracağız, sabah maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız. Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz ve takım oyunumuz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Transferin son gününde aramıza biri daha katılabilir. İyi bir takımımız var. Yeni gelen oyuncular da çok çabuk kaynaştı."