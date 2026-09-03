5 haftadır kazanamadı istifa açıklaması yaptı! "Bize biraz müsaade" dedi

TFF 1. Lig'de 5 haftadır kazanamadı, taraftarların çağrısı üzerine istifa açıklaması yaparken, "Bize biraz müsaade" dedi.

5. hafta maçında kendia sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Kötü bir ilk yarıydı, ikinci yarı tepki verdik. Tepki sonunda beraberliği yakaladık" diye konuştu.

Taşdemir, sonuca ulaşamadıkları için üzgün olduklarını belirterek taraftarın kendisini istifaya davet etmesinine ilişkin şunları söyledi:

"Hayatım boyunca inanmadığım, güvenmediğim, hiç kimseyle yola çıkmadım. Burada hem oyuncu grubu, eksiklerimize rağmen, hem de yönetimimiz hem de camiamıza kendi adıma çok güvendiğim için buradayım. Dolayısıyla da yolumuza devam ediyoruz. Sadece birazcık sabretsinler. Eğer ki zaten bu işi düzeltemezsek zaten yolun sonu orası olacak. Ama biraz sabretsinler, biraz bize müsaade etsinler. Haftalar geçiyor farkındayım, 5 hafta oldu ama biraz müsaade etsinler."

MARDİN 1969 SPOR CEPHESİ

Mardin 1969 Spor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise Sivas deplasmanından 1 puan almanın güzel olduğunu vurguladı.

Albayrak, "Aslında deplasmanda 1 puan güzel ama 2-0'dan sonra beraberlikle bitmesi, 1 puan bizi biraz üzüyor. Ama oyuncularımız gerçekten çok karakterli, söylenenleri en iyi şekilde yapıyorlar. Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.