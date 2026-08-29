5 gollü maçta kazanan Galatasaray: Sahasında Göztepe'yi devirdi

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Göztepe, 16. dakikada Miroshi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

36. dakikada ağları sarsan Davinson Sanchez, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-1 bitti.

İKİNCİ YARIDA 3 GOL ÇIKTI

Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

Göztepe'de Juan'ın 65. dakikada attığı gole yeterli olmadı ve 5 golün atıldığı mücadele 3-2 tamamlandı.

GALATASARAY PUANINI 7 YAPTI

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 7 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Göztepe ise 1 puanla 15. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 4 Eylül Cuma günü Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Göztepe ise 7 Eylül Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.