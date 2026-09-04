5 gollü maçta kazanan Galatasaray: Başakşehir'i devirdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-2'lik Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı.

Galatasaray'ın gollerini 17. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1'de Gabriel Sara kaydetti.

Başakşehir'in golleri ise 66. dakikada penaltıdan Shumurodov ve 76. dakikada Davinson Sanchez'den (kendi kalesine) geldi.

GALATASARAY'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Bu sonuçla Galatasaray, 3 golle kazandı ve puanını 10 yaparak liderliğini sürdürdü.

Başakşehir ise 4 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Başakşehir Amedspor deplasmanına çıkacak.

BATRAKOV İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Galatasaray formasını ilk kez giydi.

Rafael Leao 68. dakikada oyuna girerken, Deniz Gül 83. dakikada sahne aldı.