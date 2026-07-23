48. kez Asya ile Avrupa birleşecek: 31 Temmuz'da sona erecek

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü 48’inci kez Asya’yla Avrupa’yı birleştirecek. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategorisindeki Avrupa’nın 4, dünyanın 25 maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda avantajlı kayıt dönemi 31 Temmuz’da sona eriyor.

1 AĞUSTOS’TA KAYIT ÜCRETLERİ GÜNCELLENECEK

Avantajlı dönem fırsatını kaçırmak istemeyen koşucular, 31 Temmuz Cuma günü saat 23.59’a kadar 42K ve 15,5K kategorileri için 1.200 TL’ye kayıt yaptırabilecek. 1 Ağustos-13 Ekim arasındaki son kayıt döneminde ise ücret 1.400 TL olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alarak Sultanahmet’te sona erecek olan 42 kilometrelik İstanbul Maratonu için 7 bin 500, yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alarak Yenikapı’da sonlanacak 15,5K için ise 15 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 42K’da 18 yaş ve üzeri, 15.5K’da ise 16 yaş ve üzeri (1 Kasım 2026 itibarıyla) sporcular yarışabilecek.

42K’da yarışacak Türk master atletler için 35-39 yaş aralığından başlayıp 85 yaş ve üzeriyle sonlanacak şekilde toplam 11 ayrı yaş kategorisi bulunacak. 15,5K’da ise yaş kategorileri bulunmayacak.

KURUMSAL KOŞU KAYITLARI 4 AĞUSTOS’TA

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenecek 6,5K’lık Kurumsal Koşu kayıtları ise 4 Ağustos Salı günü başlayacak ve kayıt ücreti 1.850 TL olacak. Kurumsal Koşu’ya katılan koşucular, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çeşitli sivil toplum kuruluşları için iyilik peşinde koşacak ve bağış toplayabilecek. Yine 6,5K’lık Halk Koşusu için ise kayıt döneminin başlangıcı daha sonra duyurulacak.